Zarif: Suriye'de Kürtlerin haklarına saygı gösterilmeli

İran Dışişleri Bakanı Zarif ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Rudaw muhabiri Halid Hüseyin'in, “Türkiye ve Amerika’nın kurmak istediği güvenli bölgeye ilişkin tutumunuz nedir? İran ve Rusya bu konuda ortak tutuma sahip yoksa farklı mı düşünüyorlar?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Burada bir kaç kriteri vurgulayabilirim. (Suriye'de) Askeri çatışmanın azaltılmasına, halkın çektiği acının hafifletilmesine, insani yardım için gerekli şartların oluşturulmasına ve durumun siyasi çözüme kavuşturulmasına yardımcı olan her türlü anlaşmayı destekliyoruz. Türkiye'nin ABD ile güvenli bölge kurma yönündeki çalışmalarını takip ediyoruz.

Türkiye'nin, sınırlarında güvenliğinin sağlanması konusundaki meşru çıkarlarını kabul ediyoruz. Kürt meselesini ciddi bölgesel soruna dönüştürmeyecek kararlara ihtiyaç var. ABD ile Türkiye arasında alınan kararlar bağlamında Fırat'ın doğusunda yaşayan Arapların çıkarlarına saygı duyulmasından yanayız. Suriye'nin egemenliğine ve bütünlüğüne saygı duyulmasını gerektiren kararları destekleyeceğiz.”



“Kürtlerin haklarına saygı gösterilmelidir”

Öte yandan Zarif de Rudaw muhabirinin sorusuna verdiği yanıtta, “Kürt meselesinin ciddi bir sorun haline gelmesine izin veremeyiz. Kürtler bu bölgenin bir parçası ve Kürtlerin haklarına saygı gösterilmelidir” dedi.