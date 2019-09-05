Avrupa ülkeleri yükümlülüklerini yerine getirmeli

14. Bled Stratejik Forumu’na katılmak üzere Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da bulunan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, dün bu ülkenin Dışişleri Bakanı Miro Cerar ile bir araya gelerek, görüş teatisinde bulundu.

Görüşmede İran ile Slovanya arasındaki dostane ilişkileri göz önünde bulunduran Irakçi, Slovanya’nın nükleer anlaşmaya verdiği desteğinin yanı sıra bu ülkenin INSTEX’e katılma isteğinden dolayı takdir etti.

Irakçi, İran nükleer anlaşmasının son durumunu ve Fransa’nın yaptırımları kaldırma konusunda bir anlaşmaya varma çabalarına değinerek, Avrupa Birliği’nin ve üç Avrupa ülkesinin nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerinin yerine getirmesini istedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Irakçi beraberindeki ticari bir heyetle, Paris temasları sonrası Slovenya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 14. Bled Stratejik Forumu’na katılmak üzere geçtiğimiz Salı günü Ljubljana kentine gitmişti.