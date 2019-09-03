İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Slovenya'da

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Paris temasları sonrası Slovenya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 14. Bled Stratejik Forumu’na katılmak üzere Ljubljana kentine geldi.

Bled Stratejik Forumu 31 Ağustos -3 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak.

Abbas Irakçi ile beraberindeki heyet İran’la yapılan nükleer anlaşmayı güçlendirme yollarını ele almak için Paris'te Fransa heyeti ile bir araya gelmişti.

10 saatlik yoğun görüşmede, İran ve Fransa cumhurbaşkanları tarafından nükleer anlaşmanın güçlendirilmesi bağlamındaki önerilerin detayları ele alındı.