İran: Nükleer taahhütlerimizi askıya almaya devam edeceğiz

İran-Hollanda 3. Siyasi İstişare ve Diyalog Toplantısı'na katılmak üzere Lahey’de bulunan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, dün Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile bir araya gelerek, başta nükleer anlaşmda olmak üzere uluslararası meseleleri görüştü. Bunun yanı sıra iki ülke arasındaki münasebetlerin geliştirme yolları ele alındı.

İran’ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini askıya alma yönündeki tutumunu değerlendiren Irakçi, “Bu karar İran’ın anlaşmadaki hukuku çerçevesinde yapılıyor ve menfaatlerimiz sağlanıncaya kadar bu süreci devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Irakçi ayrıca Avrupa Birliği’nin (AB) nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmediğini eleştirerek, “Avrupa bu anlaşmanın korunmasını istiyorsa, bu yönde bedel ödemelidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani’nin BM 74. Genel Kurulu toplantısına sunduğu “Hürmüz Barış Girişimi” planına değinen Irakçi, “Fars Körfezi’nde barış ve güvenlik bölge ülkeleri tarafından sağlanmalıdır ve bu plan da bu amaçla tasarlanmıştır” ifadelerinde bulundu.

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok da bu görüşmede, İran’ın bölgede barış ve istikrar sağlama yönündeki rolüna değinerek, ülkesinin bölgedeki gerginlikleri azaltma isteğinde olduğunu söyledi.