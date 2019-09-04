İran: 8 Eylül'de Üçüncü Adım'ı atacağız

14. Bled Stratejik Forumu’na katılmak üzere Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da bulunan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Paris temaslarını değerlendiren Irakçi, “Fransa ile görüşmelerin ana konusu, İran’a petrol satışlarının nasıl sağlanacağı ve gelirin nasıl elde edileceği üzerindeydi.” dedi.

“İran defaatle petrol gelirlerini kullanılabilir bir şekilde sattığı takdirde nükleer anlaşmayla ilgili attığı adımlardan geri dönebileceğini ifade etmiştir.” ifadesini kullanan Irakçi, Emmanuel Macron’un nükleer anlaşmaya ilişkin inisiyatifi de tam bu yönde olduğunu söyledi.

Ruhani- Macron telefon görüşmesine değinen Irakçi, “Macron’a Avrupa’nın ya İran’dan petrol alması gerektiğini ya da İran’ın petrol gelirlerine eşdeğer bir kredi limiti tahsis edilmesi gerektiği belirtildi.” açıklamasını yaptı.

Irakçi, 2019 yılının sonuna kadar Tahran'a toplamda 15 milyar dolarlık kredi sağlanacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

“İran 15 milyar dolar aldıktan sonra, P4+1 (Çin, Rusya, Fransa, İngiltere ve Almanya) ülkeleri ile görüşmeye hazır olacak. Fakat gerçek şu ki, bu görüşmelerin ana gündemi konusunda hala taraflar arasında ciddi bir anlaşmazlık var.”

Abbas Irakçi, 15 milyar dolarlık kredi sağlanmadığı takdirde İran’ın taahhütlerini azaltma yönündeki adımların devam edeceğini bildirdi.

İran’ın belirlediği kırmızı çizgileri hususunda asla müzakere etmeyeceklerini vurgulayan Irakçi, “Nükleer anlaşma hakkında yeniden müzakere asla olmayacak, ancak anlaşmanın doğru şekilde uygulanması diğer tarafın bu konuda ciddi eksiklikleri olduğu için gündemde olabilir. Tüm uluslararası deniz yollarında güvenlik de müzakere konusu olabilir. İran İslam Cumhuriyeti, Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda gemilerinin güvenliği ve seyrüsefer özgürlüğü ile ilgili olarak görüşmeler yapmaya hazır.” diye konuştu.

İranlı yetkili sözlerinin bir kısmında da, "Avrupa ülkelerinin 16 Eylül'den önce yapıcı bir adım atacaklarını sanmıyorum, bu nedenle İran Üçüncü Adım'ı 8 Eylül'de başlayacaktır." açıklamasında bulundu.

İran'ın nükleer anlaşma kararı

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 8 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerinin bir kısmını durdurduklarını ve anlaşmanın tarafı 5 ülkeye (Rusya, Çin, İngiltere, Almanya ve Fransa) İran'ın menfaatlerini koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini söylemişti.

Tahran'ın verdiği ilk 60 günlük sürenin dolmasının ardından 7 Temmuz'da Hükümet Sözcüsü Ali Rebii ve Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi ile ortak basın toplantısı düzenleyen İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçi, "Nükleer anlaşmadan ayrılmamız da mümkün. (Yeni) 60 günlük süre taraflara istifade edebilecekleri fırsatlar tanımaktadır. Üçüncü adımı da değerlendiriyoruz. 60 gün sonra üçüncü adımımızı da açıklayacağız." bilgisini vermişti.