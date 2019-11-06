UAEA denetiminde Fordo tesisine 2000 kiloluk UF6 gazı enjekte edildi

İran Atom Enerjisi Kurumu tarafından yapılan bir açıklamada, bugün 2000 kg UF6 gaz içeren 2800 kiloluk tankerin Fordo nükleer tesislerine yerleştirildiği duyuruldu.

İran Atom Enerjisi Kurumu'nun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Bugün, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetçilerinin gözetiminde Natanz tesislerinden Fordo tesisine 2000 kg UF6 gaz içeren 2800 kiloluk tanker yerleştirildi.”

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani dün yaptığı açıklamada, İran'ın Nükleer Anlaşma kapsamındaki taahhütlerini azaltmanın dördüncü adımını atmaya başladıklarını belirterek, “Yarından itibaren Fordo Nükleer Tesisleri'nde bulunan santrifüjlere gaz enjekte etmeye başlayacağız” ifadelerinde bulunmuştu.