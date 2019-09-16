İran ile Rusya arasında nükleer enerji alanında işbirliği artacak

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yıllık Genel Konferansı’na katılamk üzere Avusturya’nın başkenti Viyana’da bulunan İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom'un Başkanı Aleksey Lihaçev ile bir araya geldi.

BM Viyana Ofisi ve Viyana’daki diğer Uluslararası Kuruluşlar nezdindeki İran’ın Daimi Temsilciliği binasında gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra nükleer işbirliğinin gelişimi ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndaki etkileşimler masaya yatırıldı.

63.Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yıllık Genel Konferansı bugünden itibaren başkent Viyana’da düzenlenecek.

Güvenlik önlemlerinin uygulanmasının etkinliğini arttırmak ve gelişim için nükleer bilim ve teknolojiden daha fazla yararlanmak, bu konferansta ele alacaklar konulardır.

Salihi'nin Viyana ziyareti sırasında bazı ülkelerin temsilcileri ile görüşmesi bekleniyor.