Kuveyt'ten İran'a başsağlı mesajı

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, İran’ın Doğu Azerbaycan eyaletinde meydana gelen depremden dolayı Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani için başsağlı mesajı gönderdi.

Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, gönderdiği mesajda yaşamını yitiren kişilerin aileleri için başsağlığı ve yaralılara da acil şifalar deiledi.

Dün sabahın erken saatlerinde İran’ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Miyane kenti yakınlarında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremden sonra ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirirekn ve en az 300 kişi de yaralandı.