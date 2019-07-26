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26 Temmuz 2019 - 10:30

İran'dan Tunus'a başsağlığı mesajı

İran'dan Tunus'a başsağlığı mesajı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin vefatı dolayısıyla Tunus halkı ile hükümetine başsağlığı dileğinde bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin vefatı dolayısıyla bu ülkenin geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Nasır’a başsağlığı mesajı gönderdi.

Ruhani’nin mesajında,"Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin vefatından derin üzüntü duyuyor, merhuma Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Tunus halkı ile hükümetine başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Tunus Cumhurbaşkanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, gece ağırlaşarak hastaneye kaldırılan Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin (93), yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

Sibsi, son bir ay içinde kötü giden sağlığı nedeniyle üç kez hastaneye kaldırılmıştı.

News Code 1880145
Muhammed BURHAN

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