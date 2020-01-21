  1. Kültür
21 Ocak 2020 - 16:19

2020 Hans Christian Andersen Ödülü'ne İran'dan bir aday

2020 Hans Christian Andersen Ödülü'ne İran'dan bir aday

İranlı çocuk edebiyatı yazarı Farhad Hasanzade 2020 Hans Christian Andersen Ödülü'ne aday gösterildi.

International Board on Books for Young People (IBBY) tarafından her iki yılda bir düzenlenen ve “Çocuk Edebiyatının Nobel Ödülü” olarak bilinen Hans Christian Andersen Ödülü’ne İran'dan çocuk edebiyatı yazarı Farhad Hasanzade aday gösterildi.

İran'da çocuk edebiyatındaki en üretken yazarlardan biri olan Hasanzade'nin 90'a yakın eseri bulunuyor.

Çocuk edebiyatı alanındaki en saygıdeğer ödüllerden biri olan ve çocuk edebiyatı yazarları ile kitap resimleyenlere verilen ödül, Danimarkalı çocuk kitapları yazarı Hans Christian Anderson adına veriliyor. Ödüle layık görülen yazar ve çizerler, Danimarka Kraliçesi tarafından altın madalya ile ödüllendiriliyor.

News Code 1883996

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 8 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler