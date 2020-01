2020 Hans Christian Andersen Ödülü'ne İran'dan bir aday

International Board on Books for Young People (IBBY) tarafından her iki yılda bir düzenlenen ve “Çocuk Edebiyatının Nobel Ödülü” olarak bilinen Hans Christian Andersen Ödülü’ne İran'dan çocuk edebiyatı yazarı Farhad Hasanzade aday gösterildi.

İran'da çocuk edebiyatındaki en üretken yazarlardan biri olan Hasanzade'nin 90'a yakın eseri bulunuyor.

Çocuk edebiyatı alanındaki en saygıdeğer ödüllerden biri olan ve çocuk edebiyatı yazarları ile kitap resimleyenlere verilen ödül, Danimarkalı çocuk kitapları yazarı Hans Christian Anderson adına veriliyor. Ödüle layık görülen yazar ve çizerler, Danimarka Kraliçesi tarafından altın madalya ile ödüllendiriliyor.