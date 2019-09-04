İran Ücüncü Adım'ı belirlediği tarihte atacak

Bugün sabah saatlerinde düzenlenen bakanlar kurulu toplantısı sırasında basın mensuplarına açıklama yapan İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, "Avrupalıların Cuma gününe kadar bir anlaşmaya varacaklarını düşünmüyoruz. Elbette ABD ile koordineli olmak Avrupalıların politikasıdır." dedi.

Anlaşmadaki taahhütlerini azaltma yönünde atacakları Üçüncü Adım'ın ne zaman açıklanacağı sorusunu yanıtlayan Rebii, “Taahhütlerimizi azaltma konusunda atacağımız Üçüncü Adım aynı günde açıklanacak. İran olarak para karşılığında petrolümüzü satın alma konusunda Avrupa tarafından verilen sözün gerçekleşmesini bekliyoruz.” diye konuştu.

İran'ın nükleer anlaşma kararı

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 8 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerinin bir kısmını durdurduklarını ve anlaşmanın tarafı 5 ülkeye (Rusya, Çin, İngiltere, Almanya ve Fransa) İran'ın menfaatlerini koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini söylemişti.

Tahran'ın verdiği ilk 60 günlük sürenin dolmasının ardından 7 Temmuz'da Hükümet Sözcüsü Ali Rebii ve Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi ile ortak basın toplantısı düzenleyen İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçi, "Nükleer anlaşmadan ayrılmamız da mümkün. (Yeni) 60 günlük süre taraflara istifade edebilecekleri fırsatlar tanımaktadır. Üçüncü adımı da değerlendiriyoruz. 60 gün sonra üçüncü adımımızı da açıklayacağız." bilgisini vermişti.