  1. Ekonomi
14 Eylül 2019 - 10:40

İran ile Rusya SWIFT'e alternatif ödeme sistemini kullanacak

İran ile Rusya SWIFT'e alternatif ödeme sistemini kullanacak

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, İran ile Rusya arasında ticareti kolaylaştırmak için SWIFT'e alternatif ödeme sisteminin kullanılacağını belirtti.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, İran ile Rusya arasında ticareti kolaylaştırmak için SWIFT'e alternatif ödeme sisteminin kullanılacağını belirtti.

Uşakov, “Rusya ve İran tarafından atılan bu adım, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin üçüncü ülke yaptırımlarına karşı korunmasını amaçlıyor.” dedi.

Dünya çapında bankalar arasında elektronik fon transferi sağlayan SWIFT, 5 Kasım 2018’de yaptığı yazılı açıklamada, bazı İran bankalarının küresel finansal sistemin istikrarı ve bütünlüğü için elektronik fon transferi sistemine erişimlerinin yasaklandığını duyurmuştu.

News Code 1881147
Muhammed BURHAN

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 4 + 0 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler