Zarif'ten "yerel para anlaşması" açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü'nün performansı ile ilgili açıklama yaptı.

Zarif, Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü'nün yaptırımlara rağmen olumlu işler yaptığına dikkati çekti.

Farklı ülkelerle sağlanan yerel para anlaşmasına ilişkin Zarif, "Birkaç yıl önce Türkiye, Rusya, Çin, Azerbaycan, Hindistan ile yerel para ile ticaret alanında müzakere yapılmış ve bazılarıyla anlaşma sağlanmıştı." dedi.

Eylül 2018'de İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, İran, Türkiye ve Rusya'nın yerel para birimleriyle ticaret yapma konusunda mutabık kaldığını söylemişti.