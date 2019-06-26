ABD dahil hiçbir ülke İran'a saldırı yapma cesaretine sahip değil

Bugün sabah saatlerinde İlam kentinde basın mensuplarına konuşan İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Komutanı Tuğgeneral Emirali Hacizade, gündemdeki konuları değerlendirerek, insansız hava aracıyla (İHA) ilgili olayda ABD’nin her zamanki gibi uluslararası kuralları çiğnediğini belirtti.

Tuğgeneral Hacizade, geçtiğimiz Perşembe günü izinsiz ülke hava sahasına giren ABD İHA’sını hedef alan '3 Hordad' hava savunma sisteminin tamamen yerli yapım olarak Devrim Muhafızları Hava-Uzay birliği tarafından tasarlanıp üretildiğine dikkati çekti.

Tuğgeneral Hacizade ayrıca, “Biz kurallara göre hareket ettik, ABD’liler de davranışlarının farkında olmalı. Diğer ülkelerin onlara uyması gerekmiyor.” ifadesini kullandı.

Bundan sonra da görevlerini aynı şekilde yerine getirmeye devam edeceklerini dile getiren Tuğgeneral Hacizade, ABD dahil hiçbir ülkenin İran’a yönelik saldırı yapma cesaretine sahip olmadığını vurguladı.

Devrim Muhafızları Hava-Uzay Komutanı, "Ülkenin şu anki temel sorunu ekonomik savaştır. Bu sorunları çözmek için bütün halk ilr görevlilerin birlikte harekete geçmeleri gerekiyor." diye konuştu.