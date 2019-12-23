Suriye'de İranlı komutan şehit olduğu iddiaları yalanlandı

İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Komutanı Tuğgeneral Emirali Hacizade'nin şehadet haberi yalanlandı.
Bazı Arap medya kuruluşları, Tuğgeneral Emirali Hacizade'nin dün gece Suriye'de işgalci rejim İsrail orudsunun düzenlediği füzeli saldırıda şehit olduğunu iddia etmişti.
Suriye ordusu işgal edilen topraklardan gelen düşman füzelerini önlediğini bildirmişti.
SANA muhabiri, Suriye Arap Ordusundaki hava savunma sistemleri dün gece saat 23 sularında işgal edilen topraklardan gelen düşman füzelere karşı koyduğunu ifade ederek, düşman hedeflerden birinin Şam Kırsalı Akraba’da düştüğünü söylemişti.
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