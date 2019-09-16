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16 Eylül 2019 - 15:14

İran Savunma Bakanı Akar ile görüştü

İran Savunma Bakanı Akar ile görüştü

Resmi bir ziyaret için Ankara'da bulunan İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Amir Hatami Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüştü.

NTV'de yer alan habere göre, Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Amir Hatami ile görüştü.

Akar, resmi ziyarette bulunan Hatami'yi Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen askeri törenle karşıladı.

İki ülke ulusal marşlarının askeri bando tarafından çalındığı törende, konuk bakan tören kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Törenin ardından görüşmeye geçen Akar ve Hatami'nin, bölgesel güvenlik ve savunma konularında görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

News Code 1881216
Azar MAHDAVAN

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