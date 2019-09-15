Ruhani, Ankara'ya gitti

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi daveti üzerine ve Suriye konulu 5. İran, Türkiye ve Rusya Üçlü Zirvesi'ne katılmak amacıyla bugün akşam saatlerinde Ankara'ya gitti.

Üçlü Zirve yarın Ankara'da düzenlenecek.

Hasan Ruhani, bu ziyaret kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek.

Ruhani, Tahran'dan ayrılmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, "İdlib'de teröristlere karşı savaşın devam etmesi gereklidir. Suriye'de Kuzey Fırat bölgesinde bazı sorunlarla karşı karşıyayız. ABD'nin bu bölgedeki yasadışı, müdahale amaçlı ve agresif varlığı her zaman güvensizliğine neden olmuştur" ifadelerini kullandı.

Doğu Fırat'taki sorunlara dikkat çeken Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD ve Siyonist rejimin müdahaleleri, teröristlere desteği ve Siyonist rejimin Suriye halkı ve ülkenin altyapı tesislerine saldırılarının bu üç ülke ve bölgenin endişe duyduğu konulardan olduğunu kaydetti.