İran, Türkiye ve Rusya liderleri yarın Ankara'da bir araya geliyor

Türkiye basınında yer alan haberlere göre, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin; İdlib’de ateşkesin devamı, toprak bütünlüğü ve ihlallerin durdurulması gibi konuları ele almak üzere pazartesi günü Ankara’da bir araya geliyor.

Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı üçlü zirve çerçevesinde Erdoğan, Putin ve Ruhani arasında ikili görüşmelerin yapılması da öngörülüyor.

Zirvede, Suriye'de kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve göçün önüne geçilmesi için gerekli önlemlerin alınması, Suriye’de terörist gruplara karşı Türkiye’nin daha sert tavır alması ve ABD’nin bölgedeki askeri varlığından duyulan endişeler gibi konuların ele alınacağı bildiriliyor.