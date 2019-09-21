Mısır'daki gösteriler İsrail'de kabusa neden oldu

Mısır'ın başkenti Kahire başta olmak üzere, dün birçok ilde büyük protestolar düzenlendi. 2013'te iktidarı ele geçiren Sisi karşıtı gösteriler İsrail'de de endişelere neden oldu.

İsrail Ordu Radyosu, Mısır'daki protestolar nedeniyle kriz yayınına geçti. Radyodaki konuşmalarda, "Mısır'daki gösteriler tehlikeli bir şekilde gelişiyor ve Sisi düşerse, bu durum İsrail'in çıkarlarına feci şekilde zarar verebilir" ifadeleri dikkat çekti.

İspanya’da yaşayan Mısırlı müteahhit Muhammed Ali’nin iki hafta önce sosyal medya üzerinden yayımlamaya başladığı videolar, kısa sürede yayılmış ve söyledikleri Mısır sokaklarında karşılık bulmuştu.

Yönetimle uzun süre çalıştığını ve ülkede son yıllarda yapılan yolsuzlukları bildiğini anlatan Ali’nin özellikle de Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’yi hedef alması ve suçlaması dikkati çekmişti.

Polisin müdahalesinin ardından Tahrir Meydanı’na çıkan caddelere dağılan eylemciler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Bazı caddelerde güvenlik güçleri göz yaşartıcı bomba kullandı ve bazı eylemcileri gözaltına aldı.

Polis, eylemlerin sona ermesinin ardından özellikle de Tahrir ve Talat Harb meydanları ve bu meydanlara çıkan caddelerde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Ülke dışından yayın yapan muhalefete yakın televizyon kanalları ve sosyal medyada onlarca gösteri ve eylem görüntüsü yayımlandı.

AA