Mısır'dan Arap ülkelerinin içişlerine müdahale eleştirisi

Al Nashra sitesinde yer alan habere göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, Kahire’de düzenlenen bir toplantı sırasında, ortak güvenlik riskiyle mücadele etmek için uluslararası işbirliğinin güçlendirme gerektiğini vurguladı.

Özellikle Ortadoğu’da istikrarı sağlamak için çözümlerin bulunması gerektiğini dile getiren Sisi, “Mısır'ın bölgesel krizlerle başa çıkma politikası, egemenliğini koruma ve militan unsurlar ve terörist gruplarla mücadele etmenin yanı sıra diğer ülkelerin içişlerine müdahale etmeme ilkesine dayanmaktadır” ifadelerinde bulundu.

Sisi ilaveten, “Bölgedeki bazı taraflar Arap ülkelerindeki gerilimler sayesinde bu ülkelerin içişlerine müdahale ediyor” dedi.