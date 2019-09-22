Ruhani yarın New York'a gidiyor

Parstoday'ın haberine göre, İran Cumhurbaşkanlığı Enformasyon ve İletişim Sorumlusu Perviz İsmaili bu bağlamda yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Genel Kurul'da yapacağı konuşmanın yanısıra, bazı ülkelerin liderleri, BM Genel Sekreteri ve muhtemelen bazı uluslararası örgütlerin başkanlarıyla görüşeceğini kaydetti.

Ruhani New York'ta ayrıca medya kuruluşların yöneticileri ve ABD dış politikasında tanınmış seçkin şahsiyetleri ile de buluşacak.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bazı medya kuruluşlarına vereceği röportajların yanısıra, ziyaretinin sonunda bir basın toplantısı da düzenleyecek.

İsmaili'inin yaptığı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani perşembe günü Tahran'a dönmek üzere New York'tan ayrılacak.