Avrupalılar nükleer anlaşmadan çıkacak durumda değil

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, nükleer anlaşmanın Birleşmiş Milletler tarafından onaylanan ve belli bir çerçeveye sahip olan uluslararası bir anlaşma olduğunu belirterek, ABD’nin uluslararası hukuka aykırı bir şekilde bu anlaşmadan çıktığını söyledi.

Zarif sözlerinin devamına, “Nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çıkan ABD’nin yanı sıra Avrupalılar da anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmeyerek, anlaşmayı ihlal etmektedir” ifadelerinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Zarif, , “İran İslamCumhuriyeti, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) çerçevesinde onların eylemlerine karşılık olarak harekete geçmiştir. Söylediğim gibi Avrupa anlaşmadan çıkacak durumda değil ” diye konuştu.