Aramco İran tarafından vurulmuş olsaydı yeniden inşa edilemezdi

BM 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılacak üzere gittiği New York'ta CNN International'dan Christiane Amanpour'a konuşan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Aramco saldırısı konusunda İran'a yönelik suçlamaların bölgede bir çözüme ulaşmaya yardımcı olmayacağını belirtti.

Zarif, Haziran ve Temmuz ayında yaşanan tanker olaylarının yanı sıra Suudi Arabistan’daki Aramco petrol tesislerine yönelik saldırıda İran'ın hiçbir ilgisi olmadığını ifade ederek, “İran’ın bu olayda (Aramco saldırısı) parmağı olduğunu göstercek hiçbir kanıt yok. Herhangi bir kanıt varsa da ABD’lilerin tarafından üretilmiştir çünkü böyle bir şey asla olmamıştır. İran böyle bir saldırıyı planlayıp uygulamış olsaydı, Suudiler için felaket olurdu ve hiçbir şeyi yeniden inşa edemezdi. Olayı Yemen’e atfetmemin sebebi Yemenlilerin bunu üstlenmesidir. Bu savaş Yemen savaşıdır.” açıklamalarında bulundu.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi "Saudi Aramco"ya ait iki fabrikaya 14 Eylül'de yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan’daki Aramco petrol tesisini 10 adet SİHA ile vurduklarını açıklamıştı.