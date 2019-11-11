Ensarullah: Siyonist rejimin saldırganlığına karşılık vereceğiz

Al Mayadeen kanalına açıklama yapan Yemen Ensarullah Hareketi Siyasi Büro üyesi Muhammed Bahiti, Siyonist rejimin ülkesine yönelik herhangi bir saldırganlığına karşılık vereceklerini vurguladı.

Yemen’e saldırının daha çok ABD ile İsrail’in yararına olduğunu savunan Bahiti, “Eğer İsrail Yemen’e yönelik herhabgi bir saldırganlık yaparsa ona karşılık vereceğiz” dedi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile düzenlediği bir ortak basın toplantısında, İran’ın Orta Doğu’daki herhangi bir noktayı hedef alabilecek hassas füze üretme isteğinde olduğunu ve İsrail’i hedef almak için bu tür silahları Yemen’de konuşlandırmaya başladığını iddia etmişti.