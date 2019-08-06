Tümgeneral Süleymani'den Zarif'e büyük destek

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani, bugün sabah saatlerinde Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile bir araya geldi.

Tümgeneral Süleymani, Zarif’e hitaben, “Size ABD tarafından yaptırım uygulanması, Washington liderlerine nazaran Amerikan kamuoyu üzerinde derin bir etki bıraktığınıza işaret ediyor.” dedi.

Dışişleri Bakanlığı binasında gerçekleşen görüşmede Tümgeneral Süleymani, ABD’nin eylemini “delilik ve Beyaz Saray'ın kesin hezimetinin işareti” olarak nitelendirdi.

ABD Hazine Bakanlığı, 31 Temmuz Çarşamba günü İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'e yaptırım uyguladığını açıklamıştı.

Yaptırım kararı sonrası Twitter’dan bir mesaj paylaşan Cevad Zarif, "İran dışında mülküm ve çıkarım olmadığı için bu kararın ne benim ne de ailemin üzerinde bir etkisi var" demişti.