Yemen'de "siyasi çözüm" görüşmeleri devam ediyor

Al Masirah’ın aktardığı habere göre, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ve beraberindeki heyet dün akşam başkent Sana'da Yemen Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı Mehdi al-Maşat ile görüştü.

Mehdi al-Maşat bu görüşmede ülkesinin halkın çektiği acıları sona erdirecek ve bu ülke ile bölgeye istikrarı geri getirecek siyasi çözümler yoluyla kapsayıcı barışı sağlama taahhüdüne bağlı olduğunu vurguladı.

Mehdi al-Maşat sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yemen Hudeyde için yapılan Stockholm Anlaşması'ndaki taahhütlerin yüzde 90’ını yerine getirmiş ve barışçıl çözümlere ulaşma konusunda ciddi olarak bir takım pratik adımlar atmıştır. Ancak karşı taraf bu anlaşmayla ilgili herhangi bir katkıda bulunmamıştır.”

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths de Mehdi al-Maşat’ın yüzlerce esiri serbest bırakma girişimini takdir ederek, bunu “güçlü bir barış hareketi” olarak nitelendirdi.

Griffiths ayrıca, Yemen'de kapsayıcı barışı sağlama çabalarını sürdüreceğini söyledi.