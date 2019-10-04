Kıbrıs Rum Yönetimi’nden Türkiye'ye tepki

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Yavuz perşembe günü yaptığı açıklamada sondaj gemisinin Akdeniz'de arama faaliyetlerine devam etmek üzere Güzelyurt-1 kuyusuna doğru ilerlediğini bildirdi.

Türkiye, adanın güneyine petrol ve doğal gaz arama için sondaj gemisi yollarken Rum yönetimi bu bölgeler için arama hakkını İtalyan ve Fransız şirketlerine verdiğini belirtiyor.

Kıbrıs Rum Yönetimi yaptığı açıklamada Türkiye’nin “zorbalık taktiklerinin bir asır önce sona erdiğini” belirterek Ankara’dan bölgedeki varlıklarını çekmesini istedi. Kıbrıs Rum Yönetimi, sondaj gemisinin yollanmasını “Avrupa Birliğinin ve uluslararası toplumun yasa dışı faaliyetlere son verilmesi yönündeki çağrılarına Türkiye’nin meydan okumasının son bir örneği” olarak değerlendirdi. Rum yönetimi Yavuz gemisinin yollanmasını “Türkiye’nin saldırgan ve provakatif tutumunun bir kanıtı olduğunu” savundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Perşembe günü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yavuz sondaj gemimiz yeni bir seferde. Yavuz, sondaj yapacağı Güzelyurt-1 kuyusuna doğru bayrağımızı dalgalandırarak ilerliyor. Yer altı kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunmak için durmayacağız. Varsa, mutlaka bulacağız." ifadelerini kullandı. Yazılı Seyir Uyarı Sistemi'ne göre, Yavuz sondaj gemisi Akdeniz'de Ocak 2020'ye kadar çalışmalarına devam edecek."

Kaynak: Euronews