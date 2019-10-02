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2 Ekim 2019 - 15:27

Lavrov: ABD Türkiye'nin meşru taleplerini dikkate almaya hazır değil

Lavrov: ABD Türkiye'nin meşru taleplerini dikkate almaya hazır değil

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Türkiye tarafından Suriye'nin kuzeydoğusundaki duruma ilişkin olarak sunulan meşru talepleri göz önünde bulundurmaya hazır olmadığını ifade etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de oluşturulması planlanan 'güvenli bölge' ile ilgili olarak "Bölgeyi terör örgütünün işgalinden kurtarır kurtarmaz, uluslararası toplumdan alacağımız destekle işe başlayacağız. Birlikte çalışma imkanlarını zorlarız ama mümkün değilse kendi yolumuzu açarız. Nitekim şu anda açmaya başladık" demişti.

Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nde Erdoğan'ın açıklamasını yorumlayan Lavrov, "ABD, Türkiye'nin Suriye'yle doğrudan işbirliği yapmasını istemedi. ABD, müzakereler sırasında Türkiye'nin koalisyon tarafından kurulacak birlik içinde kendi askeri polislerini ve gözlemcilerini bulundurmasına izin vererek, bu konuyu da kendi kontrolü altına almak ve sınırda kontrolü sağlamak istedi. Ancak bu Türkiye'yi tatmin etmedi. Bu bölgeyle, sınırdaki güvenlik sorunuyla hiçbir ilgisi bulunmayan bir ülkenin kendi görüşünü dayatmaya çalıştığı bu durumu çok iyi anlıyorum" dedi.

Kaynak: Sputnik

News Code 1881575
Azar MAHDAVAN

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