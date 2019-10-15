ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Türkiye’ye geliyor

DW'ye göre, Türkiye'ye yönelik yaptırımlar açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ı Türkiye’ye gönderiyor. Pence ve O'Brien'ın “en kısa süre içinde” Türkiye'ye gideceği ve "müzakereleri başlatmak için” görüşmelerde bulunacağı kaydedildi.

Başkan Yardımcısı Pence, Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile doğrudan bir görüşme yaptığını ve Erdoğan'ın sınırdaki Kobani kentine saldırmayacağına dair güvence verdiğini duyurdu.

Pence Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da Trump'ın Türkiye’ye yönelik yaptırımlar içeren kararnameyi imzaladığını belirterek Donald Trump'ın Erdoğan'a "işgali durdurma, derhal ateşkesi yürürlüğe sokma ve Suriye'deki Kürt güçlerle müzakerelere başlama” çağrısı yaptığını kaydetti.