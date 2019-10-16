İranlı ve Rus yetkili Tahran'da Türkiye'nin askeri harekatını konuştu

İran Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ile bir araya gelerek, bölgesel ve uluslararası son gelişmeleri görüştü.

Şemhani bu görüşmede ABD’nin terör örgütü DEAŞ’ı yeniden canlandırma ve Batı Asya’da güvensizliği yayma planına değinerek, bölge ülkelerinin güvensizliğe ve ıstıkrarsızlığa yol açabilecek eylemlere karşı uyanıklı olmaları gerektiğini vurguladı.

Terörle mücadele konusunda çifte standard tutumunun kabul edilmez olduğunu belirten Şemhani, “Suriye’de İdlib meselesinin çözümü terörle mücadelenin önceliklerinden biri olarak gündeme alınmalı” dedi.

İran’ın Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda yürüttüğü operasyona karşı olduğunu vurgulayan Şemhani, “Bölgede güvansizliğe ve krize yol açabilecek eylemlerin derhal durdurulması gerekiyor” diye konuştu.

Şemhani, Suriye ve Yemen dahil olmak üzere bölgedeki tüm krizlerin diplomasi ve müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Bölge ülkelerine yönelik saldırganlığı "ABD ve Siyonist rejimin güvensizlik yaratma politikaları doğrultusunda bir eylem" olarak nitelendiren Şemhani, “Yıllar boyunca savaşa tanık olup acı çeken insanların artık yeni krizleri kabullenmeye tahammülü yok” ifadelerinde bulundu.

İran tankerine yapılan saldırı hakkında Şemhani, “Kızıldeniz açıklarında İran’a ait petrol tankerine saldırarak bölgede yeni krizler yaratma arayışında olanlara misillem yapacağız” dedi.