İran: Kızıldeniz'de hedef alınan tanker kontrol altında

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında hedef alınan İran'a ait petrol tankerinin son durumuyla ilgili olarak açıklamada bulundu.

Musevi, “Ulusal İran Petrol Şirketi tarafından yapılan araştırmalar, Kızıldeniz'nin doğu tarafından geçmeye çalışan İran petrol tankerinin iki kez hedef alındığını ve hasar gördüğünü gösteriyor.” dedi.

Tankerdeki mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Musevi, tankerin kontrol altında olduğunu kaydetti.

Abbas Musevi, “Geçtiğimiz birkaç ay boyunca, Kızıldeniz'de İran tankerlerine karşı sabotaj eylemleri yapılmıştı. Bu konudaki soruşturmalar da devam ediyor. Bugün yapılan tehlikeli eylemin arkasındaki faillerin belirlenmesi için araştırmalarımız devam edecek ve sonuçlar daha sonra duyurulacaktır.” açıklamalarında bulundu.

Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında İran'a ait SABITI adlı petrol tankerinde patlama meydana geldiği belirtilmişti.