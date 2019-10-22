ABD, Irak ve Suriye'de yalanlar uydurarak savaşlar başlattı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Çin'le ilgili gerçeği yansıtmayan açıklamalarından dolayı ABD Başkanı Donald Trump'ın Ticaret Danışmanı Peter Navarro'yu kınadıklarını belirtti.

Hua Chunying günlük olağan basın toplantısında, Peter Navarro'nun bazı kitaplarında "Çin uzmanı" diye adlandırdığı bir kişiye atıfta bulunarak, Çin'i karalama çabalarını değerlendirdi.

Hua, bir insanın en alt sınırı olması ve eylemlerini belirli kurallar çerçevesinde gerçekleştirmesinin önemine vurgu yaptı. Bazı ABD'li çevrelere bir an önce rasyonelliğe dönme çağrısı yapan sözcü Hua, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Uluslararası toplumu şoke eden bu eylem, ABD'deki bazı çevrelerin kendi çıkarlarından veya siyasi amaçlarından hareket ederek, Çin'i karalama konusunda hiçbir alt sınırı olmadığını gösteriyor. Yalan söylemek veya yalanlara göre politika hazırlamak çok saçma, hatta son derece tehlikeli bir girişim. Bu tip girişimler, uluslararası ilişkilerin olağan gidişatının yanı sıra, ABD'nin uzun vadeli çıkarlarına da zarar verecektir."

Hua, "ABD'nin Irak ve Suriye'de yalanlar uydurarak savaşlar başlattığını, ayrıca Çin'in Xinjiang ile Hong Kong meseleleri, Huawei'nin 5G çalışmaları ile Kuşak ve Yol konularında da yalan uydurmaya devam etttiğini gördük. Bazı ABD'lilerin bir an önce rasyonelliğe dönmesini arzuluyoruz. Uluslararası toplumu, özellikle basın mensuplarını, bu çevrelerin iddialarının gerçek olup olmadığını dikkatle incelemeye çağırıyoruz" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ticaret Danışmanı Peter Navarro, bazı kitaplarında Çin uzmanı diye adlandırdığı bir kişiye atıfta bulunmuş, daha sonra Navarro'nun atıfta bulunduğu kişinin kendisi olduğu ortaya çıkmıştı. Peter Navarro da daha sonra yaptığı açıklamada bu durumu kabul etmişti.

Kaynak: Turkish.cri.cn