Bugün İran'da Küresel Emperyalizme Karşı Milli Mücadele günü. Ülkenin dört bir yanında ABD karşıtı gösteri düzenleniyor.

İran'da 4 Kasım 1979 tarihinde (Hicri Şemsi 13 Aban 1358), ülkede "casus yuvası" olarak adlandırılan ABD Büyükelçiliği, İslam Cumhuriyeti kurucusu İmam Humeyni'nin (ra) izinde olan üniversite öğrencileri tarafından kuşatılmış, bazı elçilik çalışanları rehin alınmıştı. Amerika'nın sözde büyükelçilik gerçekte ise casusluk merkezi olarak kullanılmıştı.

Söz konusu gün "13 Aban Küresel Emperyalizme Karşı Milli Mücadele Günü" adı altında her yıl İran'da kutlamalar düzenleniyor.

Tahran’daki ABD'nin casusuluk merkezinin önünde düzenlenecek törende İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi bir konuşma yapacak.