Düşmanlar yaptırım uygulayarak hedeflerine ulaşamazlar

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, bugün katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada ABD'nin İran halkına karşı uyguladığı yaptırımlara değinerek, "Düşmanlar baskılarını arttırdıkça hakımızın azmini arttıyor. İran halkı düşmana karşı koyabilecek kadar dirençli bir millettir" dedi.

Düşmanların azami baskı ve yaptırım uygulayarak hedeflerine ulaşamayacağını belirten Vaizi, "İran milleti 11 Şubat yürüyüşlerinde de gördüğümüz gibi her zaman İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nin yanında olduğunu ve düşmanı yenebileceğini göstermiştir" diye konuştu.