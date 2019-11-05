Twitter Hamas ve Hizbullah'a ait hesapları dondurdu

The Wall Street Journal gazetesi, sosyal medya platformu Twitter’in Lübnan Hizbullah ve Hamas hareketlerine ait hesapları askıya aldığını bildirdi.

Twitter, ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya dayanarak, Hizbullah ve Hamas hareketlerine ait hesapların terörist olduğunu idda etti.

Twitter’in ABD Kongresi’nin politik baskılarına boyun eğdiği için söz konusu hesapları dondurduğu belirtiliyor.

Twitter Lübnan'da yayınlanan Hizbullah'a ait El-Manar TV hesaplarını da askıya almıştı.