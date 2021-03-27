Facebook İran'ın Press TV kanalının hesabını kalıcı olarak kapattı

ABD merkezli sosyal medya devi Facebook, İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV'nin hesabını, "sosyal medya platformunu kullanmaya uygun olmadığı" gerekçesiyle kalıcı olarak kapattı.

Facebook'tan yapılan açıklamada, ""Bu kararı zaten inceledik ve geri alınamaz."

Her zaman ifade özgürlüğünü savunduğunu iddia eden Facebook daha önce de birkaç kez Press TV'nin yaklaşık 4 milyon takipçili hesabını geçici olarak kapatmıştı.

İRİB'in ilk İngilizce kanalı olan PRESSTV kanalı "başka açıdan haber" sloganı ile 2 Temmuz 2007 yılında çalışmalarına başlamıştı.