Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ilk turu başarılıydı

Youm7 gazetesinde yer alan habere göre, Birleşik Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, İsviçre'nin Cenevre'deki Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ilk turunu "başarılı" olarak nitelendirdi.

Pedersen bu toplantı sırasında Suriye egemenliği ile toprak bütünlünün yanı sıra terörle mücadele gibi konuların ele alındığını belirtti.

Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ikinci turunun önümüzdeki 25 Kasım’da gerçekleşeceğini belirten Pedersen, “Bu müzakerelerin Suriye’de siyasi bir çözüm oluşturmasında katkı sağlayacağını temenni ediyoruz” dedi.