İsrail, İslami Cihad Hareketi üyesinin Şam'daki evini hedef aldı

İslami Cihad tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ekrem Accuri'nin Şam'daki evi hedef alındı. Saldırıda Accuri'nin oğullarından biri yaşamını yitirdi." ifadesi kullanıldı ancak ayrıntılı bilgi verilmedi.

İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'nin doğusunda İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata'nın bulunduğu bir eve saldırı düzenlendiğini duyurmuştu. Saldırıda Ebu'l Ata ile eşi şehit olmuştu.