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12 Kasım 2019 - 14:38

Ensarullah İsrail'in cinayetlerini kınadı

Ensarullah İsrail'in cinayetlerini kınadı

Yemen Ensarullah Hareketi yayınladığı bir bildiride, Siyonist rejimin Filistin İslami Cihad Hareketi üyelerine karşı cinayetlerini şiddetle kınadı.

Al Masirah’ın aktardığı habere göre, Yemen Ensarullah Hareketi bir bildiri yayınlayarak, Siyonist rejimin Filistin İslami Cihad hareketi üyelerine karşı cinayetlerini şiddetle kınadı.

Ensarullah’ın bildirisinde şu ifadelere yer verildi:

“Siyonist rejimin Kudüs Tugayları komutanı Beha Ebu'l Ata’ya ve Filistin İslami Cihad Hareketi Siyasi Büro üyesi Ekrem el-Accuri'nin Suriye'nin başkenti Şam'daki evine düzenlediği haince saldırılarını şiddetle kınıyoruz.”

Ensarullah ayrıca, Filistin direniş güçlerinin Siyonist rejime yönelik düzenlediği füzeli operasyonu desteklediğini açıkladı.

News Code 1882393

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