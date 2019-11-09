Suriye Devlet Başkanı'ndan "Erdoğan" açıklaması

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Russia Today TV kanalına verdiği demeçte ülkesindeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Beşar Esad, “Suriye'deki yerinden edilmiş kişilerin çoğu Suriye vatandaşı, ancak bunların arasında dünyanın farklı noktalarından insanlar da var.” dedi.

Avrupalıların Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan konusunda ikili tutum sergilemekte olduğunu savunan Beşar Esad, “Avrupalılar bir yandan ondan hoşlanmıyor, diğer yandan da ona ihtiyaç duyuyorlar.” değerlendirmesinde bulundu.

Beşar Esad, “Avrupa'ya mülteci göndermek tehlikeli bir eylem, ancak terörizmi desteklemek daha da tehlikeli.” ifadesini kullandı.