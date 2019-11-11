Rusya'dan ABD'nin Suriye'deki petrol kaçaklığına tepki

AA'ya göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsaganyan ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

"Hırsızlığa eş değer"

ABD'nin Suriye'deki faaliyetlerinin yasa dışı olduğunu söyleyen Lavrov, "ABD'nin Suriye'nin petrol sahalarını kontrol etmeye çalışması elbette yasa dışıdır ve hırsızlığa eş değerdir. Suriye krizinin çözümüne de herhangi bir katkı sağlamaz" dedi.

Suriye'deki ABD faaliyetlerinin, halihazırdaki rahatsızlık veren durumu daha da kötüleştirdiğine dikkat çeken Lavrov, "Söz konusu faaliyetler ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Suriye ordusunun, ABD’nin kontrolündeki petrol sahaları da dahil, tüm ülkenin kontrolünü alması için ısrar edeceğiz" diye konuştu.