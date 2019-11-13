Tümgeneral Selami: İran’ın istihbarat gücü, düşmanları korkutuyor

Parstoday'da yer alan habere göre, Çarşamba günü Tahran’da düzenlenen İran Devrim Muhafızları Ordusu istihbarat camiasının dördüncü zirvesinde konuşan Tümgeneral Selami, İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik düşmanların türlü tehditlerine değinerek, Amednews sitesinin elebaşı Ruhullah Zam’ın tutuklanmasının titiz ve akılcı bir operasyonun sonucu gerçekleştiğini belirtti.

Düşmanların psikolojik muharebesini tanımak gerektiğine vurgu yapan Tümgeneral Selami, istihbaratın çatışmanın bedelini düşüren ve toplumun huzur ve güvenliğini güvence altına alan caydırıcı bir ilke olduğunu vurguladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu istihbaratı 14 Ekim’de İran karşıtı yayın yapan ve gençleri dini inançları hakkında kuşkuya düşürmeye ve İran’da ihtilaf yaratmaya çalışan Amednews sitesinin elebaşı Ruhullah Zam’ı Batı’yı şaşırtan bir operasyonla yakalayarak İran’a getirdi.