Dümanın gemileri hiçbir yerde güvende değil

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, katıldığı bir törende yaptığı konuşmada, “Denizaltılarında balistik füze yerleştirme teknolojisinin gelişmesiyle artık düşmanın uçak taşıyıcı gemileri hiçbir yerde güvende değil” dedi.

ABD’nin İran’a karşı yaptırım uyguladığına dikkati çeken Tümgeneral Selami, “Düşman bize yaptırım uyguladığında teknik ilerlememiz daha da hızlandı. Artık herhangi bir noktayı hedef alabilecek hassas füzelere sahibiz” ifadelerinde bulundu.

Tümgeneral Selami, ayrıca “Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvveleri, düşmanın her noktada yapacağı en ufak hatasına bile karşılık verecek kadar güçlü bir hale gelmiştir" ifadesini kullandı.