İran halkı ülkedeki son olaylarda düşmanı yenilgiye uğrattı

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, bugün sabah saatlerinde bölgedeki son gelişmeleri incelemek için düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada ülkede yaşanan son olayları değerlendirdi.

Düşmanın tüm stratejilerinin başarısız kaldığını belirten Tümgeneral Selami, ülkedeki son olaylara ilişkin, “Son olaylara Siyonist İsrail, İngiltere, ABD ve Suudi Arabistan dahil olmak üzere dünya tiyatrosundaki tüm aktörler sahaya geldi ancak İran halkı 48 saat içerisinde düşmana ağır darbe vurarak, onları yenilgiye uğrattı” ifadelerinde bulundu.