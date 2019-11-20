İsrail İslam dünyasının ortak düşmanı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, bugün sabah saatlerinde üst düzey bir askeri heyetin eşliğinde Tahran’ı ziyaret eden Pakistan Ordu Komutanı Orgeneral Cavid Kamar Bajva ile bir araya gelerek, görüş teatisinde bulundu.

Tümgeneral Selami görüşmede ABD ve Siyonist rejimi "İslam dünyasının ortak düşmanı" olarak nitelendirerek, düşmanların komplolarıyla yüzleşmek için İslam ümmetinin birliği ve yakınlaşması gerektiğini vurguladı.

İran ile Pakistan’ın sınır bölgelerinde güvenlik sağlama yönünde ortak stratejiye sahip olduğunu dile getiren Tümgeneral Selami, Pakistan’ı bölgedeki gerkinlikleri azaltma konusundaki çabalarından dolayı takdir etti.

Pakistan Ordu Komutanı Orgeneral Cavid Kamar Bajva da İran-Pakistan dini, kültürel ve tarihsel ortaklıklarının iki ülke arasındaki işbirliğini artacağına yol açacağını söyledi.

Askeri ve güvenlik ilişkilerini genişletmek ve ortak sınırlarda teröristlerle mücadele, Tümgeneral Selami ile Pakistanlı yetkilinin ele aldığı diğer konulardı.