BM toplantısında İran'dan İsrail'e kınama

BM Genel Kurulu 4. Komitesi, dün 8 ayrı bildiriyle Filistin ve Suriye'ye destek verirken İsrail'i kınadı.

İRNA'nın haberine göre, söz konusu bildirilerde terör rejimi İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik kara, hava ve denizden saldırıları, Filistinlilere yönelik tutuklama ve meskuni yerleri kıyma ve işgal girişimleri, Suriye'nin Golan bölgesini işgali ve Filistinli mültecilerin yurtlarına göre dönmesine izin vermemesi gibi konularki tutumları kınandı.

Bildirilerde, terör rejimi İsrail'den BM kararnamesine göre hareket etmesi ve Golan Tepeleri'ndeki işgaline son vermesi istendi.

Ayrı bir bildiride ise terör rejimi İsrail'den BM'ye bağlı yardım kurulu UNRWA'nın Filistinli mültecilere yardımlarını engellemesine son vermesi ve bu kurumdan da Filistinli mültecilere yardımı kesmemesi istendi.

İran temsilcisi Muhammed Rıza Sahrai, terör rejimi İsrail'in Filistin konusunda İran aleyhindeki suçlamalarına tepki göstererek, söz konusu bildirilerin onaylanmasıyla dünya toplumunun bir daha Filistin halkına destek ve de Filistinlilerin geleceğini kendilerinin belirlemesi gerektiğine dair hak verdiğini belirtirken terör rejiminin Filistin halkına yönelik cinayetlerini kınadı.

Sahrai sözlerinin bir kısmında da, "Orta Doğu'da kalıcı barışı sağlamak sadece Filistin sorununu işgalin son bulması ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasıyla çözerek mümkün olabilir." diye konuştu.