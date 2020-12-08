Avrupa nükleer anlaşma konusunda İran'ın beklentilerini karşılamadı

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur, Almanya’nın Tahran Büyükelçisi Hans Odo Motzel ile görüştü.

Mücteba Zünnur, İran ve Alman’nın uzun geçmişli ekonomik ve kültürel ilişkilerine değinerek, “İki ülkenin halklarının birbirlerine karşı tutumları olumlu ve karşılıklı saygı çerçevesindedir; ancak bu tutum zaman zaman üçüncü şahısların rolünden etkilenerek değişmiştir” dedi.

Avrupa’nın nükleer anlaşma dahil olmak üzere bazı taahhütlerini ihlal etmesini eleştiren Zünnur, “Avrupa, nükleer anlaşmanın pratik olarak korunması konusunda İran’ın beklentilerini karşılamadı. Dolayısıyla Almanya ile Avrupa'nın nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirme konusunda etkili bir şekilde harekete geçmesi lazım." ifadesini kullandı.

ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesine atıfta bulunan Zünnur, “ABD anlaşmadan çıkarak acımasız yaptırımlar uygulamakla İran milletine çok zarar verdi. Bu nedenle bu ülkenin yeni hükümeti anlaşmaya dönmeyi düşünüyorsa, bu zararları telafi etmeli ve yaptırımları kaldırma yükümlülüklerini yerine getirmelidir” şeklinde konuştu.

Nükleer enerjiye erişim konusunda Avrupa’nın çifte standardını kınayan Zünnur, “Batı ve Avvrupa’ın İran’ın nükleer programı konusunda ayrımcı görüşleri var. Yüzlerce nükleer savaş başlığına sahip olan Siyonist Rejim'i itirazdan muaf tutulurken İran’ın bu alandaki barışçıl ve bilimsel faaliyeti protesto ediliyor. Bu tür yaklaşımları kabul etmeyiz” değerlendirmesini yaptı.

Almanya’nın Tahran Büyükelçisi Hans Odo Motzel de ülkesinin nükleer anlaşmanın uygulamasının devamını desteklediğini ve bunun sıkı bir şekilde uygulanmasının tüm tarafların çıkarlarını sağlayacağına inandığını duyurdu.