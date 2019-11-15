Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki eylemleri etnik çatışmaya yol açabilir

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki eylemlerinin etnik çatışmaya sebep olabileceğini belirtti.

Sputnik ve Rossiya-24’e konuşan Esad, “Türkiye’nin bu bölgelere 3 milyon Suriyeli göçmeni döndürmek istediğine kimse inanmıyor. Bu yanılsama yaratmak için kullanılan insani bir durum. Bunu gerçekten yapmak istiyor olsa dahi, bu absürt. Zira olayların böyle gelişmesi, buralardaki köy ve şehirlerde yaşayanlarla, toprak ve gayrimenkul sahipleri ile yeni yerleşenler arasında çatışmaya sebep olabilir. Buralarda yasal olarak yaşayan kişiler bölgelerine yönelik haklarından feragat etmeyeceklerdir. Bu da bu çatışmanın etnik bir niteliği olacağı anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

‘Amaç Erdoğan rejiminin görüşlerine uygun yeni bir radikal grup oluşturulması’

Esad’a göre, Türkiye’nin asıl amacı, söz konusu bölgelere Suriye’de faaliyet gösteren ve etkisiz hale getirilen teröristlerle ailelerini yerleştirmek ve böylece ‘Erdoğan rejiminin’ sahip olduğu görüşlere uygun bir tavır güden yeni bir radikal topluluk oluşturulması.

Esad, “Erdoğan’ın asıl amacı bu. Her halükarda bu tehlikeli ve Suriye’nin istikrarsızlaşmasına yönelik bir durum. Bu nedenle kesinlikle karşıyız” dedi.