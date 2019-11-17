  1. Spor
17 Kasım 2019 - 12:25

Türkiye'de İranlı kadın halterciden büyük başarı

Türkiye'de İranlı kadın halterciden büyük başarı

Gaziantep’te düzenlenen 1. Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası’nda kadınlar +76 kiloda mücadele eden İranlı halterci Syyide İhlam Hüseyni, toplam 198 kaldırarak bronz madalya kazandı.

Türkiye'nin Gaziantep kentinin ev sahipliğinde düzenlenen 1. Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası’nda kadınlar +76 kiloda mücadele eden İranlı halterci Syyide İhlam Hüseyni, toplam 198 kaldırarak bronz madalya kazandı. Syyide İhlam Hüseyni bu başarıyla uluslararası düzeydeki turnuvada İran’a madalya kazandıran ilk kadın sporcu oldu.

Bu kategoride Türkiye altın madalya kazanarak birinci olurken Türkmenistan ise üçüncülüğe ulaştı.

Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski Türk milli halterci Naim Süleymanoğlu, 18 Kasım 2017'de tedavi gördüğü hastanede 50 yaşında yaşamını yitirmişti.

News Code 1882468

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