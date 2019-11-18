Türkiye'de İranlı halterci gümüş madalya kazandı

Valilik, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Halter Federasyonu iş birliğiyle Şahinbey Spor Salonu’nda 22 ülkeden 120 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada müsabakalar sona erdi.

Erkekler +96 kiloda mücadele eden İranlı milli halterci Seyyid Eyyüp Musevi, gümüş madalyanın sahibi oldu. Kadınlar +76 kiloda ise İranlı halterci Syyide İhlam Hüseyni, toplam 198 kaldırarak bronz madalya kazandı.

Bulgaristan'ın Kırcaali kentinde, 23 Ocak 1967'de dünyaya gelen Naim Süleymanoğlu, halterdeki muhteşem performansıyla tüm otoritelerin dikkatini çekerken, "Cep Herkülü" lakabını aldı. Halterde 16 yaşında ilk dünya rekorunu kıran Süleymanoğlu, 1984, 1985 ve 1986 yıllarında dünyada yılın haltercisi seçilirken, 1992 yılında da Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından dünyanın en iyi sporcusu ilan edildi. Uluslararası Halter Federasyonu (IWF) üyeliğine 2000 ve 2004 yıllarında seçilen Naim Süleymanoğlu, 18 Kasım 2017 tarihinde karaciğer yetmezliği nedeniyle vefat etti.